Заммэру Салехарда Токарчуку избрали запрет определенных действий

Салехардский городской суд в Ямало-Ненецком автономном округе избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий замглавы города Николаю Токарчуку. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе инстанции.

Фигуранта обвиняют в крупном и особо крупном мошенничестве. По данным СКР, замглавы Салехарда убедил руководство автономной организации заключить договоры на оказание услуг с индивидуальным предпринимателем. Общая стоимость контрактов превысила 3 млн руб. Однако индивидуальный предприниматель не выполнил обязательства, а деньги были похищены.

Николая Токарчука задержали 11 августа. Следствие считает, что у представителя власти были сообщники, с ними проводят процессуальные действия. В отношении ИП также возбудили дело о мошенничестве.

Никита Черненко