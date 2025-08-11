Замглавы Салехарда Токарчуку вменяют мошенничество

В управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу рассказали подробности задержания заместителя главы Салехарда Николая Токарчука. Как выяснилось, ведомство обвиняет представителя власти в крупном и особо крупном мошенничестве. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

Как считает ведомство, замглавы в период с 2022 по 2024 год убедил руководство организации заключить договор с индивидуальным предпринимателем. Сумма контрактов превышала более 3 млн руб. Однако в итоге обязательства не были выполнены, а господин Токарчук похитил деньги вмести с соучастниками.

С другими фигурантами СКР проводит процессуальные действия. В ведомстве уточнили, что против индивидуального предпринимателя также возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Никита Черненко