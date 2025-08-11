СКР подтвердил задержание замглавы Салехарда Николая Токарчука

Управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу подтвердило ТАСС задержание заместителя главы Салехарда Николая Токарчука. В ведомстве не уточнили, с чем это связано.

Информацию также подтвердили «РИА Новости» в администрации Салехарда. Чиновники сообщили, что не знают, с чем связаны следственные мероприятия.

О задержании господина Токарчука ранее сообщило «Ura.ru». По данным местных СМИ, заммера проводил отпуск (по другим данным, проходил лечение) в Тюмени. Он должен был вернуться к исполнению обязанностей 11 августа.

Никита Черненко