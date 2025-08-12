Компания из Грозного за почти 150 млн рублей отремонтирует школу в Тамбове

Инвестиционно-строительный центр, входящий в структуру администрации Тамбова, заключил с ООО «Строй ист инвест» из Чеченской Республики договор на ремонт школы №22 в областном центре по адресу улица Советская, 159. Победитель аукциона выполнит ремонт за 148,9 млн руб., следует из информации, опубликованной на госзакупках.

Компания была единственным участником и не стала снижать начальную цену. «Строй ист инвест» должен будет до 30 ноября этого года заменить кровлю, отремонтировать входную группу, ограждения и лестницы, фундамент и полы, перекрытия. Также в рамках работ необходимо обновить инженерные коммуникации, в том числе сигнализацию и видеонаблюдение.

По данным Rusprofile, ООО «Строй ист инвест» зарегистрировано в Грозном в 2008 году. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Уставный капитал — 20,5 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Байр Чеканов. Выручка в 2024 году составила 734,4 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб. На счету компании четыре госконтракта, заключенных в 2020 году с АО «Мосводоканал», три из них — на подключение к централизованной системе водоотведения объектов, еще один — на реконструкцию водопровода.

В октябре 2024 года и в мае 2025-го тамбовские власти уже размещали несколько закупок для проведения ремонта этой школы. Победителем стало московское ООО «Алдр сб», которое затем не выполнило свои обязательства. Контракты с фирмой были расторгнуты. Первый договор на 96,5 млн руб. был оплачен компании по объему выполненных работ на 47,2 млн руб. Второй контракт на 37,2 млн руб. оплатили на 14 млн руб. «Алдр сб» была внесена в реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонольной службы.

Сегодня стало известно, что в Тамбове возобновлено строительство двух школ, сроки ввода которых ранее были сорваны,— на улице Волжской и в микрорайоне Бокино.

Ульяна Ларионова