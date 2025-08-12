Осеевский: «Ростелекому» неизвестно о просьбах заблокировать звонки в мессенджерах

Президент ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM) Михаил Осеевский заявил, что ему неизвестно о том, что операторы связи просили ограничить голосовые вызовы в мессенджерах.

«Мы про такую инициативу ничего не знаем», — сказал господин Осеевсский во время церемонии запуска пятисотый базовой станции «Булат». Церемония прошла в Курской области.

11 августа Forbes сообщил со ссылкой на источники, что операторы связи попросили заблокировать голосовые звонки в мессенджерах. По данным «Ъ», что проблемы с работой голосовых вызовов в мессенджерах могут быть связаны с их выборочной блокировкой. Накануне СМИ писали, что несколько операторов связи выступают за ограничение голосового трафика в иностранных мессенджерах.

Алексей Жабин, Курск