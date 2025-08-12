На Дону интерес к автомобилям с пробегом за месяц вырос на 7,5%

В Ростовской области интерес к автомобилям с пробегом области вырос на 7,5% за месяц. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

По данным экспертов, в июле больше всего пользователи интересовались автомобилями марок LADA (21,9%), Hyundai (11,4%), Kia (7,3%), Toyota (5,1%) и Volkswagen (4,9%). Среди моделей наиболее востребованными оказались LADA Priora (4%), Hyundai Accent (3,8%), LADA Granta (3,2%), Hyundai Solaris (3%) и LADA 2114 Samara (2,5%).

С июня отмечается рост интереса к брендам BMW (+16%), Hyundai (+14,4%), Mercedes-Benz (+14%), Toyota (+12,1%) и Chevrolet (+10,4%). Среди моделей гораздо больше стали интересоваться BMW 3 серия (+50,2%), LADA Granta (+27,7%), LADA 4x4 (Нива) (+24,8%), Ford Focus (+21,3%) и Toyota Camry (+20,5%).

Больше всего объявлений о продаже пришлось на авто марок LADA (18,5%), Hyundai (10,7%), Kia (7,5%), Volkswagen (5%) и Toyota (4,6%). Чаще всего на платформе продавали Hyundai Accent (3,5% от предложения), Hyundai Solaris (2,7%), LADA Granta (2,5%) и LADA Priora (2,3%), а также Ford Focus и Kia Rio (по 2%).

Эксперты поясняют, что активизация вторичного рынка авто в июле может быть связана со снижением ключевой ставки и изменения условий депозитов.

Константин Соловьев