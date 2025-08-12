В Таганроге подготовили к зиме 745 многоквартирных домов

В Таганроге продолжается подготовка к отопительному сезону 2025 года. Глава администрации города Светлана Камбулова сообщила о ходе подготовки городского хозяйства к зимнему периоду в своем Тelegram-канале.

По словам госпожи Камбуловой, к холодному времени года готовы 745 из 1,1 тыс. многоквартирных домов, 167 из 220 объектов социальной сферы. Проведено обследование и обслуживание 94 из 110 м тепловых сетей.

«Городские власти ведут работу с управляющими компаниями. Ряд УК не выполняют мероприятия по подготовке к отопительному сезону и не предоставили план работ. Схожие проблемы возникли с товариществами собственников жилья и жилищно-строительными кооперативами»,— пояснила глава Таганрога

Валентина Любашенко