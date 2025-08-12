Трамп назвал успешным главу Intel, которого ранее призывал уйти в отставку

Дональд Трамп провел в понедельник встречу с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном. Как написал президент США в соцсети Truth Social, беседа с главой компании получилась «очень интересной», а историю «успеха и восхождения» господина Тана глава Белого дома назвал «восхитительной».

На прошлой неделе президент призвал бизнесмена «немедленно уйти в отставку», назвав его «слишком противоречивой фигурой» из-за связей с Коммунистической партией Китая в прошлом. Заявление Дональда Трампа вызвало падение котировок акций Intel на 5%.

После встречи с Лип-Бу Таном президент США заявил, что глава компании встретится на этой неделе с кабинетом министров, чтобы обсудить пути выхода Intel из затяжного кризиса.

«Мы ценим решительное руководство президента и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией в процессе восстановления этой великой американской компании»,— говорится в заявлении Intel.

Intel уже не первый год испытывает серьезные финансовые проблемы. В прошлом месяце производитель отчитался о почти двукратном росте убытков по итогам квартала — с $1,6 млрд до $2,9 млрд. Вместе с тем компания сообщила о сокращении штата сотрудников почти на треть по сравнению с 2024 годом.

Ранее тайваньский новостной портал mnews.tw сообщал, что президент США заинтересован в продаже Intel. По данным издания, господин Трамп предложил TSMC приобрести 49% акций Intel и вложить в американскую экономику $400 млрд, чтобы товары компании не облагались 100-процентными пошлинами в США.

Кирилл Сарханянц