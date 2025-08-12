В Татарстане спустя шесть часов отменили режим беспилотной опасности

На территории Татарстана в 13:38 отменили режим беспилотной опасности. Меру вводили в 07:25. Информация об этом опубликована в приложении МЧС России.

Сегодня в небе над Татарстаном было ликвидировано девять беспилотников. Как сообщили в пресс-службе раиса Татарстана, дроны были направлены на промышленные объекты. В результате атаки пострадавших и погибших нет. Производственные процессы не были нарушены.

В Нижнекамске планируют провести проверку системы оповещения, т.к. от местных жителей поступают сообщения, что в некоторых районах она не работала.

Диана Соловьёва