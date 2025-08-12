В Нижнекамске проведут проверку системы оповещения после налетов БПЛА

В Нижнекамске в ближайшее время планируют провести проверку системы оповещения после атаки девяти БПЛА на Татарстан. Об этом рассказал глава Нижнекамского района Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые нижнекамцы, вижу ваши комментарии по непокрытым тревожной сиреной участкам. Каждое сообщение анализируется, в ближайшее время будет проведена проверка системы», — сообщил господин Беляев.

Сегодня над Татарстаном были сбиты девять беспилотников. Угроза атаки БПЛА была объявлена в Нижнекамске и еще четырех городах республики.

Диана Соловьёва