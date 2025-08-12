На Кубани трое приезжих покупали скот за фальшивые деньги

Трое 38-летних жителей Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Калмыкии предстанут перед судом за использование 463 поддельных пятитысячных купюр при покупке телят и заправке автомобилей на территории Краснодарского края и соседних регионов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Приезжие приобрели фальшивые банкноты номиналом 5 тыс. руб. у неустановленного лица. Поддельные деньги они тратили на рынках Кубани, Кабардино-Балкарии и Астраханской области.

При обыске у одного участника группы изъяли 280 фальшивых купюр достоинством 5 тыс. руб. Для маскировки преступной деятельности один из сообщников подобрал автомобиль, похожий на свой, снял номерные знаки и установил их на собственную «Газель».

Уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег) направлено в суд. Обвиняемым грозит наказание до восьми лет лишения свободы. Жителю Кабардино-Балкарии за кражу государственного регистрационного знака дополнительно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 325.1 УК РФ.

Алина Зорина