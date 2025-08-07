Суд в Липецке рассмотрит протокол о несогласованном митинге местных коммунистов

Сотрудники УМВД по Липецкой области составили административный протокол о нарушении установленного порядка организации митинга после встречи местных коммунистов с избирателями на прошлой неделе (ст. 20.2 КоАП РФ, штраф — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.). Второй секретарь обкома КПРФ Сергей Токарев рассказал «Ъ-Черноземье», что материал рассмотрят в Советском райсуде Липецка завтра, 8 августа.

Глава липецкой фракции КПРФ Сергей Токарев у здания правительства Липецкой области

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Глава липецкой фракции КПРФ Сергей Токарев у здания правительства Липецкой области

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ», полиция провела проверку по факту встречи господина Токарева с избирателями во дворе жилого дома в 9-м микрорайоне, которая прошла 30 июля. В ведомстве считают, что это был митинг и что коммунист должен был известить о нем мэрию. Сам же Сергей Токарев считает, что имел право провести встречу, так как она проходила на придомовой территории.

На прошлой неделе полиция изъяла из офиса коммунистов технику и печатные агитационные материалы, распространявшиеся перед выборами в горсовет Липецка. В них коммунисты призывали к отставке губернатора Игоря Артамонова. После оперативных мероприятий члены КПРФ провели несколько одиночных пикетов с плакатами, на которых был напечатан такой же призыв.

Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал внимание полиции к липецкому обкому. В интервью «Красной линии» он заявил, что изъятие агитационных материалов партии неприемлемо: «Особенно неприятно, что за обычную критику пытаются "клеить" экстремизм. И делается это лишь на том основании, что есть некая жалоба неизвестного лица. Все это очень далеко от принципов демократии». Он добавил, что юристы партии окажут помощь липецкому обкому.

Сергей Толмачев