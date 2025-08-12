Операторы предупредили о возможных отключениях мобильного интернета в Крыму

В некоторых городах Крыма и в Севастополе может быть ограничен мобильный интернет для абонентов «Волны» и других операторов связи. Об этом сообщили “Ъ” в «АйСи Групп» (включает операторы «Волна» и +7Телеком). В компании уточнили, что ограничения возможны «в течение периода времени», а вводят их «для исполнения требований по обеспечению безопасности».

На период ограничений для абонентов «Волны» отправка СМС будет бесплатной. Также им предоставят пакеты дополнительных минут для звонков на номера в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Домашний интернет будет работать в штатном режиме, добавили в компании.

В конце июля в Крыму из-за обеспечения мер безопасности переставал работать мобильный интернет у «Волна Мобайл», МТС и «Миранда Медиа». В начале августа в ласти Крыма сообщали о введении веерных отключений мобильного интернета на несколько часов или дней.