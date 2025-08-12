В Анапе пенсионерка поверила мошенникам и лишилась квартиры

Жительница Анапы стала жертвой мошенников, потеряв квартиру и сбережения после звонка от лжесотрудников «службы поддержки домофона». Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Злоумышленник, представившись работником сервиса, предложил женщине бесплатно заменить ключ от домофона. Под этим предлогом он выманил у нее код из СМС, получив доступ к ее аккаунту на Госуслугах. Вскоре ей начали звонить якобы сотрудники Госуслуг, Росфинмониторинга и даже ФСБ – все это была одна преступная группа.

Под давлением мошенников женщина продала квартиру и машину, а все вырученные деньги (более 6,5 млн рублей) перевела на указанные счета.