Липецкого коммуниста могут второй раз оштрафовать за несогласованный митинг

Управление МВД по Липецкой области планирует составить второй административный протокол об организации публичного мероприятия без подачи уведомления властям в отношении второго секретаря местного обкома КПРФ Сергея Токарева. На прошлой неделе коммунист был оштрафован за аналогичное правонарушение на 25 тыс. руб.

Telegram-канал обкома сегодня сообщил, что сотрудники полиции вручили Сергею Токареву и его помощнику Алексею Чаукину повестку в отделение для составления протокола. По данным партии, на этот раз претензии ведомства касаются встречи коммунистов с избирателями, которая состоялась 5 августа на улице 50 лет НЛМК в Липецке.

В конце июля полиция изъяла из офиса обкома КПРФ в Липецке тираж предвыборного бюллетеня «Правда», который распространялся перед выборами в горсовет Липецка. В нем коммунисты призывали к отставке губернатора Игоря Артамонова.

Сергей Толмачев, Воронеж

