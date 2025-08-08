Суд оштрафовал секретаря липецкого обкома КПРФ за несогласованный митинг

Советский райсуд Липецка признал второго секретаря местного обкома КПРФ и лидера фракции в местном облсовете Сергея Токарева виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления властям (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему штраф в размере 25 тыс. руб. Господин Токарев сказал “Ъ”, что обжалует решение суда.

Протокол в отношении коммуниста сотрудники полиции составили 7 августа. Поводом стала прошедшая 30 июля встреча c избирателями во дворе жилого дома в 9-м микрорайоне Липецка. На ней Сергей Токарев отчитался о работе фракции КПРФ в облсовете и призывал принять участие в сентябрьских выборах в горсовет Липецка. В мероприятии, по словам коммуниста, приняли участие до 15 местных жителей, на встрече он использовал микрофон и колонку.

В полиции считают, что встреча была митингом, а коммунист должен был известить о нем мэрию. Сергей Токарев говорит, что имел право провести встречу, так как она проходила на придомовой территории, не относящейся к городским общественным пространствам.

Сергей Толмачев, Воронеж