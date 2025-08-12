Минпромторг рассматривает продление лицензии сети «Красное & Белое» в Кузбассе

Минпромторг Кемеровской области рассматривает заявление на продление лицензии на продажу крепкого алкоголя в сети «Красное & Белое», заявил глава министерства Алексей Гришин. Сколько по времени займет рассмотрение вопроса, он не уточнил.

«На рассмотрении у лицензирующего органа находится заявление о продлении срока действия вышеназванной лицензии, поданное ООО "Альфа-М" (управляет сетью алкомаркетов.— "Ъ")»,— рассказал министр в ответ на запрос «РИА Новости».

Лицензия сети истекла 10 августа. С 11 августа «Красное & Белое» приостановила продажу крепкого алкоголя в Кузбассе. В регионе работают более 380 магазинов сети. ООО «Альфа-М» также добивается восстановления лицензии на продажу алкоголя в Вологодской области. Губернатор региона Георгий Филимонов говорил, что с 1 августа сеть прекратила там работу.

