Сеть «Красное & Белое» приостановила продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» приостановила продажу крепкого алкоголя на территории Кемеровской области из-за истечения срока лицензии, пишет «Интерфакс». В нескольких магазинах сети рассказали агентству, что сейчас «Красное & Белое» может продавать только легкий алкоголь. Там добавили, что на продление лицензии «необходимо время».

ООО «Альфа-М», которая управляет сетью алкомаркетов, получила лицензию на продажу крепкого алкоголя в Кемеровской области от регионального департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка 11 августа 2020 года. Она действовала до 10 августа 2025 года.

Ранее «Ъ» писал, что ООО «Альфа-М» добивается восстановления лицензии на продажу алкоголя в Вологодской области. Губернатор региона Георгий Филимонов заявлял, что с 1 августа сеть прекращает работу в области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бутылки дают бой».