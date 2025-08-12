Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителя Славянского района будут судить за разжигание ненависти

Житель Славянского района Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в публичном совершении действий экстремистского характера. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (публичное возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Согласно версии следствия, инцидент произошел в марте 2025 года, когда фигурант находился на территории Славянского района. В одной из публичных групп он разместил голосовой комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды к сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе расследования кубанец признал вину. Уголовное дело передано в суд.

Алина Зорина

