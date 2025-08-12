В Ижевске восстановлено движение общественного транспорта

В столице Удмуртии восстановлено движение общественного транспорта после отмены режима «Угроза атаки БПЛА», сообщили в горадминистрации в 13:37 местного времени.

Фото: Медиагруппа «Центр»

Напомним, движение автобусов и троллейбусов в городе было ограничено после введения режима «Угроза атаки БПЛА» из-за обнаружения беспилотника на территории региона. О фиксации дрона глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в районе 11:25. В аэропорту Ижевска были введены ограничения на полеты, один самолет ушел на запасной аэродром в Перми. Режим был снят в районе 13:30. Боевые расчеты остаются в боевой готовности.

