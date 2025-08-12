В Ижевске остановлено движение троллейбусов и автобусов после фиксации БПЛА

В Ижевске приостановлено движение общественного транспорта на время действия режима «Опасное небо»: на территории Удмуртии зафиксирован беспилотник. Об ограничениях движения сообщили в пресс-службах местных перевозчиков «ИПОПАТ» и «ИжГЭТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, о введении режима «Опасное небо» в республике глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в районе 12:00 местного времени. Системы ПВО находятся в боевой готовности. В аэропорту Ижевск введен режим «Ковер», в зонах «повышенного риска» запускаются сирены.