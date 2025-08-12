БПЛА в регионе: главное

Системы ПВО зафиксировали на территории Удмуртии днем 12 августа вражеский беспилотник, из-за чего в регионе был введен режим «Угроза атаки БПЛА». Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил в районе 11:25 местного времени. В аэропорту Ижевска объявлялся план «Ковер», в столице Удмуртии приостанавливалось движение общественного транспорта. Спустя два часа после объявления режима он был снят, боевые расчеты оставили в полной боевой готовности. Как республика отреагировала на возможность новой атаки БПЛА — в текстовой трансляции «Ъ-Удмуртия».

13:30 В Удмуртии снят режим «Угроза атаки БПЛА» (сигнал «Опасное небо»), беспилотная опасность и ограничения на использование воздушного пространства сохранены. Боевые расчеты остаются в полной боевой готовности. В Ижевске восстановлено движение общественного транспорта и работа аттракционов.

12:15 Самолет направлением Домодедово—Ижевск совершил посадку на запасном аэродроме в Перми из-за введенного в аэропорту столицы Удмуртии режима «Ковер».

11:35 В Ижевске было ограничено движение общественного транспорта и теплохода до отмены режима «Угроза атаки БПЛА». Ограничена работа аттракционов в местных парках.

11:25 Системы ПВО зафиксировали беспилотник на территории Удмуртии. Был объявлен сигнал «Опасное небо». В зонах «повышенного риска» запускали сирены. Боевые расчеты, согласно инструкциям, находятся в готовности.

11:00 в аэропорту Ижевска введены ограничения на использования воздушного пространства в целях обеспечения безопасности.

09:30 в Удмуртии объявлен режим «Беспилотная опасность».