Петербургский бизнесмен выкупил дебиторскую задолженность у орловского «Стемала»

Индивидуальный предприниматель (ИП) Игорь Губин из Санкт-Петербурга выкупил с торгов задолженность московского ООО «Европарус» Валентина Корнилова в 6,3 млн руб. перед обанкротившимся орловским заводом цементно-стружечных плит ООО «Стемал» за 630 тыс. руб. Соответствующее сообщение опубликовал конкурсный управляющий «Стемала» Антон Стародубцев на «Федресурсе».

Господин Губин стал единственным участником торгов. Начальная цена дебиторской задолженности составляла 11,9 млн руб., а шаг аукциона — 599,1 тыс. руб.

Из картотеки арбитражных дел следует, что в октябре 2022 года арбитражный суд Орловской области взыскал 6,3 млн руб. «неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами» с московской компании в пользу «Стемала». «Европарус» выступал подрядчиком при строительстве орловского завода и выполнил работы не полностью, из-за чего договор с ним был расторгнут. Истец требовал с «Европаруса» большую сумму — 29,2 млн руб., однако суд удовлетворил заявление лишь частично.

В конце июля другой петербургский предприниматель — Александр Левин — приобрел на торгах еще одну часть имущества «Стемала». Речь шла о четырех лотах совокупной стоимостью 3,7 млн руб. При приобретении трех из них общей стоимостью 835 тыс. руб. господин Левин действовал в интересах московского ООО «Форвард». В состав лотов вошли лотковые цепные транспортеры и откидные транспортеры. Еще один лот стоимостью 2,9 млн руб. с помощью предпринимателя выкупило тюменское ООО «Сибжилстрой». В него вошли стружечный станок, весовая емкость для стружки, дозировочные бункеры, камера воздушной насыпки и другое оборудование.

В июне господин Левин выкупил с торгов еще одну часть имущества «Стемала» за 8,3 млн руб. Тогда в состав лотов вошли вилочный погрузчик, дозировочный бункер, ленточный конвейер, весы и другое оборудование, а также транспорт.

По данным Rusprofile, ООО «Европарус» зарегистрировано в Москве в 2006 году. Основной вид деятельности — предоставление вспомогательных услуг для бизнеса. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Владеет и управляет компанией Валентин Корнилов. С 2022 года ООО демонстрирует нулевую выручку, чистый убыток в том же году составил 5,5 млн руб. 2024 год общество закончило с нулевой прибылью. ИП Игоря Губина зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2014 году. Основной вид деятельности — в области права. Господину Губину принадлежит новгородское ООО «Абсолют», специализирующееся на розничной торговле автомобильными деталями. Компания находится в процессе банкротства.

ООО «Стемал», которое намеревалось построить в регионе завод по производству цементно-стружечных плит стоимостью 4 млрд руб., было признано банкротом в 2021 году из-за долга в 1,6 млрд руб. перед местным филиалом Россельхозбанка. В последний раз конкурсное производство должника продлили до 22 августа 2025 года.

О проблемах, из-за которых не удался проект «Стемала»,— в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов