Nvidia пошла на сделку

Разработчики чипов поделятся выручкой от продаж в Китае с американскими властями. Компании AMD и Nvidia будут платить правительству 15% дохода от экспорта. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По предварительным оценкам, Nvidia может получить с китайского рынка больше $15 млрд до конца года, а AMD — порядка $800 млн. То есть дополнительные доходы бюджета могут превысить $2 млрд. Американское правительство пока не определилось, куда планирует вкладывать эти средства. Соглашение стало условием для получения лицензий на торговлю с Китаем. До этого они были ограничены из соображений национальной безопасности США.

Сделка с Nvidia может напрямую влиять на потенциал торгового соглашения США и КНР, считает американист, ведущий научный сотрудник центра изучения стабильности и рисков Высшей школы экономики Лев Сокольщик: «Сейчас на повестке дня сделка с Китаем, а для Китая чувствительны поставки высокотехнологичных чипов, в том числе которые производит Nvidia. Для государства, наверное, это не очень большие деньги, $2 млрд для отрасли — тоже капля в море. Но сам факт говорит о том, что такой стиль ведения политических дел превалирует.

Сейчас во внешней политике США используются все возможные механизмы, чтобы подчинить себе, поставить под контроль и получить выгоду. Наверное, это тактические шаги, связанные с рассмотрением и обсуждением торговой сделки между США и Китаем. Стратегически все-таки США нацелены на технологическое сдерживание Китая всеми доступными способами».

Как отчисления компаний в американскую казну повлияют на стоимость продукции? На этот вопрос “Ъ FM” ответил эксперт в области IT-технологий Кирилл Ситнов: «При капитализме так или иначе любые издержки кладутся в первую очередь на плечи потребителя. Продукция подорожает, конечно, не на те же самые 15%, скорее всего, меньше. Не только видеокарты Nvidia подорожают, но сопутствующие сервисы тоже. То есть GeForce Now (облачная платформа для гейминга) и, возможно, сервера для нейровычислений. Подорожание будет зависеть от того, как они будут распределять эту нагрузку между пользователями и рынком в целом.

Если смотреть, как дорожают видеокарты этой компании, пользователь, может быть, этого и не заметит, если подорожание будет заложено непосредственно в новое поколение видеокарт. Насколько скоро это может произойти? Буквально пара месяцев, возможно. Все еще будет зависеть от того, будут ли непосредственно продавцы закладывать это в цену текущего товара, который уже лежит на складах. Все-таки речь идет про параллельный импорт, который тоже ощутит эту ношу. Реализаторы товаров, скорее всего, могут на громкую новость среагировать немножко заранее, подняв цену на текущие товары».

Глава Nvidia Дженсен Хуанг встретился с Дональдом Трампом 10 июля, после чего без объяснения условий сделки с американским правительством объявил, что продажи чипов возобновлены.

Александра Майданская