В Ростовской области таможенники изъяли 8 тысяч пар контрафактной обуви

В Ростовской области пресекли ввоз поддельной обуви известного бренда. Об этом сообщает пресс-служба Южной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южной таможни Фото: пресс-служба Южной таможни

По данным правоохранителей, импортер, специализирующийся на ввозе товаров легкой промышленности и стройматериалов, подал электронную декларацию на более 8 тыс. пар женской и мужской обуви. Однако экспертиза показала, что на подошвах и самой обуви нанесли обозначение, сходное до «степени смешения» с известным иностранным товарным знаком.

Товар изъяли, а в отношении импортера возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Наказание по статье предусматривает для юридических лиц штраф от 50 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией.

Арбитражный суд Ростовской области поддержал решение таможенников. Товар после конфискации передадут в государственную собственность.

Константин Соловьев