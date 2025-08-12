Власти Петербурга обучили нейросеть находить борщевик

В Санкт-Петербурге искусственный интеллект (ИИ) обучили поиску инвазивного растения - борщевика Сосновского. Уже восемь собственников земельных участков получили штрафы за плохое содержание территории, сообщила городская администрация.

Фото: Администрация Санкт?Петербурга

Обучением нейросети занималась Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина. Специалисты показали ИИ все стадии роста сорняка, чтобы находить его на самых ранних этапах. Функцию запустили в работу после того, как был зафиксирован высокий процент автоматического выявления нарушения правил благоустройства.

Борщевик ищут восемь мобильных нейросетевых комплексов «Городовой», установленных в автомобили. Они ежедневно ведут мониторинг территорий в Санкт-Петербурге по 186 маршрутам. При выявлении собственникам назначается штраф в размере 100 тыс. руб. После получения постановления нужно оплатить штраф и удалить борщевик с территории. Исполнение требования также проверяет нейросеть при повторном объезде.

ИИ в Санкт-Петербурге также обучили выявлению незаконных ларьков. За нелегально установленные торговые объекты владельцу участка грозит штраф в размере 50 тыс. руб.