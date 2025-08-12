Чистая прибыль «Алросы» в первом полугодии выросла на 11%

Алмазодобывающая компания «Алроса» отчиталась о прибыли за первое полугодие 2025 года по МСФО. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее чистая прибыль увеличилась почти на 11% и достигла 40,589 млрд руб., следует из опубликованной отчетности компании.

С января по июнь 2025 года выручка компании сократилась до 134,26 млрд руб. (годом ранее — 179,47 млрд руб.). Себестоимость продаж уменьшилась на 17% и составила 94,87 млрд руб.

В июне ценовые индексы бриллиантов на российском рынке начали падать. Крупнейший в мире алмазодобытчик столкнулся с кризисом из-за роста популярности синтетических бриллиантов.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Алмазы ценятся все меньше».