Алмазы ценятся все меньше

Крупнейший в мире алмазодобытчик столкнулся с кризисом из-за роста популярности синтетических бриллиантов. В первом квартале выручка компании De Beers снизилась на 44%, до $520 млн. Причина — падение продаж и снижение цен на алмазы, пишет The Wall Street Journal. За последние десять лет доля синтетических бриллиантов выросла почти в 20 раз. Сейчас, по оценке издания, более 20% ювелирных изделий с бриллиантами в мире с искусственными камнями. В сегменте обручальных колец в США этот показатель превышает 50%.

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Ранее гендиректор De Beers Эл Кук пытался повлиять на тенденцию: прекратил выпуск лабораторных бриллиантов под брендом Lightbox и увеличил рекламный бюджет до рекордного уровня за десятилетие. Снижение интереса к натуральным алмазам наблюдается последние три года, отмечает глава аналитической дирекции «БКС Мир Инвестиций» Кирилл Чуйко: «Риски, конечно, есть, потому что текущее падение цен на алмазы, хотя и немного притормозилось, это долгосрочный тренд, который связан со многими факторами, один из которых — это как раз появление довольно большого рынка синтетических алмазов. И эта доля все время растет, естественно, доля натуральных алмазов, в свою очередь, сокращается.

Есть еще второй тренд: у нового поколения перестало быть модным покупать алмазы, бриллиантовое кольцо к помолвке, потому что цены высокие, соответственно, предпочтения стали другие. Синтетические алмазы вряд ли будут представлять какую-то инвестиционную ценность, так как себестоимость производства снижается благодаря оптимизации процессов, и падение цены, естественно, не будет приводить к какому-то большому интересу к этому активу.

Что касается России, у нас только одна компания, через которую можно сделать ставку инвестиционную на алмазы, бриллианты, это АЛРОСА. У нее в целом достаточно давно уже в значительной степени сдержанный взгляд. Цены на алмазы падают с определенной стабильностью, начиная с 2022 года. Особенно когда окончательно закончилась история с COVID-19, когда люди смогли снова путешествовать, траты перешли опять из товаров в опыт, в потребление.

От алмазной истории я бы советовал держаться подальше или иметь очень консервативную позицию с точки зрения размеров инвестиций».

На фоне падения выручки De Beers конфликт с акционерами обостряется. Власти Ботсваны, которой принадлежит 15% в алмазодобывающей компании, недовольны планами материнского холдинга по ее продаже. По данным Bloomberg, правительство не было должным образом проинформировано о ходе сделки и теперь рассматривает возможность выкупа доли у Anglo American. Власти уже наняли консультантов для оценки условий.

Российский рынок, в отличие от глобального, меньше зависит от спроса на натуральные алмазы, считает главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов: «Последовательное ухудшение ситуации на рынке — это потенциальный удар по экономике той же самой Ботсваны. Действительно, с учетом того, что довольно мало стран в Африке имеют инвестиционный уровень рейтинга от международных агентств, ухудшение экспортной базы этой страны, безусловно, может негативно сказаться на всех экономических процессах, потому что так или иначе это будет отражаться в кредитном рейтинге.

Если говорить о масштабе кризиса, например, в России вырастал объем собственной переработки и огранки, и на российском рынке такой переориентации покупателей с натуральных алмазов на промышленные не происходит. У нас все-таки более традиционный рынок, и такого прагматизма, как в Америке, нет. Что касается наших поставок ювелирных материалов на внешние рынки, конечно, мы страдаем от этого. Наши ювелирного качества алмазы идут в Индию. Надо понимать, что все-таки традиционная структура продаж АЛРОСЫ долгое время была представлена примерно на 85% алмазами промышленного качества и на 15% алмазами ювелирного качества».

На этом фоне сокращаются и доходы от экспорта алмазов в странах ЕС. В первом квартале 2025 года они составили всего около €1,5 млрд. Это минимум за последние годы, пишет Eurostat. Бельгия — крупнейший поставщик драгоценных камней в ЕС — сократила экспорт почти на треть, до €1,3 млрд. Немецкие поставки упали на 16%.

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Валерия Калинина