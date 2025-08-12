Количество нелегалов финрынка на Кубани снизилось на 40%

Центральный банк обнаружил в первом полугодии 2025 года в Краснодарском крае 12 нелегальных участников финансового рынка — на 40% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

В первом полугодии этого года в Краснодарском крае выявили 11 теневых кредиторов и одного незаконного оператора инвестиционной платформы. Финансовые пирамиды на территории региона не обнаружены. Годом ранее в крае выявили 20 субъектов с признаками незаконной деятельности — 19 теневых кредиторов и одна финансовая пирамида. Количество черных кредиторов сократилось на 42%.

«Бизнес нелегалов перестает приносить прибыль, в том числе из-за активной работы контролирующих ведомств и увеличения штрафных санкций к нарушителям законодательства»,— заявила Виктория Олейник, заместитель начальника Южного ГУ Банка России.

Отмечается, что незаконные кредиторы часто маскируются под вывесками ломбардов и комиссионных магазинов.

Алина Зорина