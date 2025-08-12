IT-сфера приносит 50% прибыли креативным индустриям Ростовской области

IT-компании формируют около 50% прибыли креативных индустрий Ростовской области в 2025 году. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на главу digital-агентства «Вебпрактик» Александра Букурова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным эксперта, региональные компании технологического сектора приносят креативным индустриям Дона 30% всей выручки. Примерно 40% специалистов отрасли работают именно в сфере информационных технологий.

«Если говорить про цель, которая есть у отрасли креативных индустрий — в «Стратегии развития 2030» достичь 6% ВРП, то у IT есть все шансы внести основной вклад в эту историю», — отметил господин Букуров.

Директор «Вебпрактик» связывает перспективы развития с качественной подготовкой кадров в регионе. Ростовская область занимает четвертое место среди российских регионов по подготовке инженерных специалистов.

«У нас сложилось достаточно уникально распределенная система инженерных вузов в Ростове, в Таганроге, в Новочеркасске»,— пояснил руководитель digital-агентства.

Валентина Любашенко