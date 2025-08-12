ФНС заблокировала часть счетов хоккеиста Овечкина

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по некоторым счетам хоккеиста Александра Овечкина, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус». Спортсмен числится индивидуальным предпринимателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно данным системы, ФНС приняла решение «о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам». Основанием послужило отсутствие налоговой декларации в установленный срок.

Как уточняет агентство, операции по двум счетам Александра Овечкина приостановлены в июне 2023 года, по двум другим — в июне 2024-го. Еще одно решение по счету было принято в июле 2025-го. Бизнес хоккеиста связан с арендой интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. ИП было зарегистрировано в августе 2022 года.

Александр Овечкин с 2005 года выступает за американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз». В апреле 2025 года он забил 895-ю шайбу и побил снайперский рекорд НХЛ по количеству голов.