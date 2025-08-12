Донской Россельхозцентр проверил качество семян озимых на 335 тысячах гектаров

В Ростовской области ведется заготовка семян для осеннего сева озимых культур. В 2025 году планируется высеять 561 тыс. тонн семян пшеницы, ячменя, тритикале, ржи и озимого рапса. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального «Россельхозцентра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Донского Россельхозцентра Фото: Пресс-служба Донского Россельхозцентра

Специалисты филиала провели апробацию семенных посевов ранних зерновых культур на площади 335 тыс. га. Наибольшую долю — 328 тыс. га — составили посевы озимой пшеницы. Также были оценены посевы озимого ячменя (5,4 тыс. га), тритикале (1,1 тыс. га) и озимой ржи (19 га).

Апробация представляет собой проверку сортовых и посевных качеств сельскохозяйственных культур, подтверждающую их соответствие ГОСТу и госреестру. Основные цели процедуры включают проверку чистоты сорта, оценку засоренности, контроль болезней и вредителей, а также сертификацию и допуск семян к продаже.

«Для Ростовской области, одного из передовых регионов по производству зерновых, масличных и технических культур, этот процесс особенно важен»,— пояснила «Ъ-Ростов» директор филиала Наталья Шмелева.

Валентина Любашенко