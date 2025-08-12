Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дорогие «китайцы» держат курс

на снижение спроса

В России падают продажи китайских премиальных автомобилей. Они снижаются быстрее, чем рынок в целом. По данным «Автостата», с января по июль продажи новых машин упали почти на четверть. При этом у китайских премиум-брендов спад значительно глубже. Так, у Exeed продажи снизились на 58%, у электромобилей Zeekr — на 65%. Зато премиальные и люксовые европейские бренды показывают уверенный рост. Подробности — у Владислава Викторова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Тенденция снижения продаж китайских премиальных авто наблюдалась и раньше. В апреле 2025 года падение составило 39% в годовом выражении, также превысив снижение авторынка в целом. При этом отрицательная динамика прослеживается и на рынке китайских автомобилей в целом. За первые шесть месяцев 2025-го продажи новых машин упали примерно на треть по сравнению с 2024-м. Российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками от 150 тыс. руб. до 1 млн руб. На вторичном рынке такие машины также заметно подешевели, из-за демпинга и высоких ставок цены упали примерно на 40%. По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, такая динамика связана с высокой чувствительностью потребителей к изменению цен: «Китайский премиум я именую "назывным". То есть производители выводят новый бренд на рынок и заявляют, что считают его премиальным, хотя он таковым, по сути, не является. Премиум никуда не делся, он просто поднялся в цене. Люди, которые в состоянии купить себе такие автомобили, никогда не делали выбор между, условно, BMW, Mercedes и какими-то машинами из КНР. Китайский премиум, по моему разумению, покупали в основном те, кто до настоящего премиума не дотягивается».

Несмотря на падение продаж, ряд китайских производителей повысили цены. В начале августа такое решение приняли Chery, GAC и Omoda. Эксперты связывают это с ростом издержек и снижением рентабельности. В первом квартале 2025 года в России закрылись свыше 200 дилерских центров китайских брендов. В то же время число работ по техобслуживанию премиальных автомобилей из КНР выросло почти в два раза, пишут «Известия». Но даже при наличии официальных дилеров сохраняются сложности с поставками запчастей и кузовных деталей. Сегодня сегменту китайского премиума не хватает работы над имиджем, считает автоэксперт Олег Мосеев: «Помимо электрического сегмента, брендам еще нужно смотреть на ДВС. Но разработок по таким современным двигателям в Китае не так много, потому что основные вложения производятся в сфере производства электрокаров. И здесь, скорее, надо играть с ценой, качеством автомобилей и сервиса, который они предоставляют. Потому что для владельца премиальной модели важно видеть достойный уровень обслуживания авто».

На этом фоне премиальные и люксовые европейские бренды, поставляемые по альтернативным каналам, показывают уверенный рост. Например, за прошедшие семь месяцев россияне купили почти 7 тыс. автомобилей BMW, немецкий бренд таким образом опередил по этому показателю Lixiang. Также выросли и продажи Bentley (+19%), спорткаров Ferrari (+22%) и люксовых моделей Rolls-Royce (+65%). Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль связывает рост спроса с укреплением рубля: «На фоне снижения китайских автомобилей видно, что как будто бы на европейские есть спрос. Но на самом деле он существует уже порядка полутора лет с небольшими корреляциями. Я согласен с тем, что курс рубля сейчас очень сильно помогает спросу на такие иномарки, потому что у нас уже довольно давно нацвалюта довольно крепкая. Кроме того, появился некий тренд на рынке: все ждут все-таки, что доллар и евро будут укрепляться к концу года, поэтому многие фиксируют рублевую прибыль. Дешевле, чем сейчас, автомобили уже стоить не будут».

Впрочем, текущая ситуация отражает лишь временное колебание, полагают собеседники “Ъ FM”. Они отмечают, что «европейцам» приблизиться к показателям китайских брендов уже почти невозможно. По итогам июля бренды из КНР заняли больше половины российского рынка.

Валерия Калинина

