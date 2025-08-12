Терминал ОТЭКО запустил перевалку железорудного сырья в Тамани

Терминал ОТЭКО в Тамани начал перевалку железорудного сырья. За время работы компания обработала 600 тыс. т руды и планирует увеличить объемы до 3,5 млн т к концу года. Основной интерес для экспортеров представляет Китай и рынки, демонстрирующие рост выплавки стали: страны Ближнего Востока, Северной Африки и Турция, пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «ОТЭКО» Фото: пресс-служба компании «ОТЭКО»

Первое судно класса Panamax грузоподъемностью 60–80 тыс. т отправилось 28 июля. Через неделю был отгружен Capesize (160–210 тыс. т), аналогичное судно с рудой ушло 11 августа. Конечным пунктом назначения всех отправок является Китай, сообщил представитель ОТЭКО.

В компании отмечают, что расширение номенклатуры грузов открывает возможности для выхода на новые рынки сбыта. Потребность в железорудном сырье в Азии растет, при этом металлургическая промышленность Китая испытывает дефицит высокосортных железных руд с высоким содержанием железа. Терминал в Тамани способен обеспечить поставку сырья в КНР крупными партиями судами класса Capesize, обработка которых является основной специализацией терминала.

«В условиях турбулентности на экспортном и логистическом рынке диверсификация грузовой базы является ключевым фактором устойчивости и развития терминала,— подчеркивает директор по логистике и управлению коммерческой цепочкой поставок ОТЭКО Юрий Саввин.— Старт перевалки железорудного сырья — это результат командной работы всех наших служб ради обработки нового груза и для обеспечения стабильного объема перевалки».

В августе терминал навалочных грузов в Тамани впервые достигнет загрузки по всем предусмотренным проектом номенклатурам, включая уголь, кокс, серу, железорудные окатыши, железорудный концентрат и минеральные удобрения. 20 августа ожидается отгрузка первой партии минеральных удобрений объемом 50 тыс. т, с сентября этот груз также будет поставляться в регионы Юго-Восточной Азии.

Кроме того, компания вскоре завершает строительство склада минеральных удобрений емкостью 300 тыс. т. Это позволит переваливать до 5 млн т этих грузов в год.

До появления терминала ОТЭКО в Азово-Черноморском бассейне перевалку железной руды вел только порт Новороссийск.

Алина Зорина