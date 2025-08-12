В Ростове-на-Дону более 25% арендодателей снижают ставку на долгосрочное жилье

В Ростове-на-Дону растет доля арендодателей, снижающих ставку в объявлении о сдаче жилья на долгосрочный период. По данным сервиса «Яндекс Аренда», сейчас показатель составляет более 25%, в прошлом году он находился на уровне 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В объявлениях об долгосрочной аренде в июле 2025 года собственники снижали стоимость в среднем на 9% за время поиска жильцов. В июле прошлого года цену снижали на меньшую сумму (на 8%). По данным специалистов, в более чем 69% объявлений стоимость не меняется, и только в 5% цена повышается (в среднем на 11%). Таким образом, столица региона замкнула топ-пять городов по динамике снижения стоимости долгосрочной аренды за время действия объявления.

Константин Соловьев