Александрова и Калинская вышли в четвертый круг турнира WTA 1000 в Цинциннати

Екатерина Александрова и Анна Калинская пробились в четвертый круг проходящего в Цинциннати турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000. Призовой фонд соревнований превышает $5,1 млн.

В третьем круге Екатерина Александрова, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, обыграла 44-ю ракетку мира Майю Джойнт из Австралии. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3.

34-я ракетка мира Анна Калинская одержала победу над финалисткой недавнего Wimbledon — американкой Амандой Анисимовой, занимающей 8-е место в рейтинге. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4.

В четвертом круге турнира Екатерина Александрова и Анна Калинская сыграют друг против друга. Ранее теннисистки встречались на корте шесть раз. Во всех матчах победу одержала Александрова.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Таисия Орлова