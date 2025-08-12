В Подмосковье девушка на моноколесе погибла после столкновения с грузовиком

В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием средства индивидуальной мобильности. Авария случилась вечером 11 августа на 5-м км автодороги «МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД», сообщила пресс-служба регионального главка МВД,

По предварительным данным, 21-летняя девушка на моноколесе выехала на главную дорогу и столкнулась с грузовиком. Травмы оказались смертельными. Ведется проверка.

Вчера вечером в Москве погиб подросток, который катался с другом на угнанном электросамокате. Юноша 2008 года рождения врезался в столб, после чего его отбросило под колеса автобуса.