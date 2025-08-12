В Москве подросток погиб, катаясь с другом на угнанном электросамокате

В Москве двое 16-летних подростков арендовали электросамокат под чужим именем и попали под автобус. Один из несовершеннолетних погиб на месте.

Как сообщила столичная прокуратура, ЧП случилось вчера вечером в районе Никулинской улицы. По данным ведомства, управлявший самокатом подросток не справился с управлением и упал под проезжающее транспортное средство. В ГУ МВД по Москве уточнили, что юноша 2008 года рождения сперва врезался в фонарный столб, его отбросило на дорогу. Водитель проезжавшего автобуса, предположительно, не заметил подростка и покинул место ДТП.

Второму юноше оказывают медпомощь, добавили в прокуратуре. Подобности о его состоянии не приводятся.

Прокуратура Западного административного округа взяла ситуацию на контроль. Ведомство призвало родителей «контролировать свободное времяпрепровождение своих несовершеннолетних детей».

С начала 2025 года число ДТП с участием электросамокатов сократилось на 20%. Это произошло впервые с 2018 года: до сих пор аварийность стабильно росла. Число погибших в авариях все еще растет, но уже не такими темпами, как раньше.

Подробности — в материале «Ъ» «Электросамокаты становятся безопаснее».