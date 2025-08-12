Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Альметьевске объявили отбой воздушной опасности

В Альметьевске был объявлен отбой воздушной опасности. Об этом сообщает администрация города.

Ранее в Альметьевске была объявлена угроза атаки беспилотниками. Оперативные службы были приведены в полную готовность. Также была проведена эвакуация детей. Местным жителям рекомендовали спуститься в укрытия (подвалы или паркинги) и не подходить к окнам.

Угроза атаки БПЛА также была объявлена в Казани, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы.

Диана Соловьёва