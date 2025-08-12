В Ростовской области спрос на образовательные кредиты вырос на 30%

Спрос на образовательные кредиты с начала августа вырос на 30% в Ростовской области. За первую неделю жители региона оформляли в Сбербанке по 10 образовательных кредитов в день, приводят статистику в пресс-службе банка.

За первую неделю августа было выдано 72 кредита. При этом, как отмечают специалисты, снизилась средняя сумма займа — с 550 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года до 412 тыс. руб. в этом году. Основной причиной называют рост популярности кредитов на обучение в средних профессиональных организациях: в июле зафиксировали рост почти в 3,5 раза и выдали за месяц 112 кредитов для обучения в колледжах и техникумах. Кроме того, чаще всего оформляли кредиты клиенты младше 17 лет, выпускники 9 и 11 классов.

Максимальная сумма займа в этом сезоне составила более 1,3 млн руб., а минимальная — 73 тыс. руб.

«Рост интереса жителей региона к образовательным кредитам — это, в первую очередь, следствие растущей осознанности у молодёжи и их родителей. Образование воспринимается как инвестиция в будущее, а государственная поддержка делает эту инвестицию максимально доступной. В этом году мы видим не только увеличение количества займов, но и изменение предпочтений абитуриентов: всё больше семей выбирают среднее профессиональное образование», — прокомментировал статистику заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Учаев.

Тройку вузов по количеству оформленных образовательных кредитов в Ростовской области формируют Донской государственный технический университет, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и Южный федеральный университет. Этим летом жители области также активно оформляли кредиты для учебы в вузах Москвы, Волгограда, Казани и Саратова.

Константин Соловьев