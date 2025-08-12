В Альметьевске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Альметьевске объявили угрозу атаки беспилотников

Жителям города рекомендовано спуститься в укрытия (подвалы или паркинги) и не подходить к окнам.

Мэрия Альметьевска сообщила, что ситуация с беспилотниками находится под контролем, все службы приведены в режим повышенной готовности

С 08:00 мск угроза атаки беспилотников также была объявлена в четырех других городах Татарстана — Казани, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах.

В республике четвертый день подряд действует режим беспилотной опасности. Закрыты аэропорты в Казани и Нижнекамске, объвлен план «Ковер».

Анар Зейналов