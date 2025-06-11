Экс-главу Татфондбанка освободили от отбывания наказания из-за болезни

Вахитовский суд Казани удовлетворил ходатайство об освобождении бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина от отбывания наказания из-за болезни. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин в 2021 году

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин в 2021 году

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В Вахитовском суде уточнили, что согласно ч. 8 ст. 399 УПК РФ постановление должны исполнить немедленно.

В январе 2025 года суд отклонил просьбу Роберта Мусина об освобождении от наказания по болезни. В конце ноября экс-председателя правления Татфондбанка признали виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ. В 2021 году его осудили за злоупотребление полномочиями. По двум приговорам срок лишения свободы бывшему главе Татфондбанка составил 12,5 лет колонии.

В пресс-службе СУ СКР по Татарстану сообщали, что в 2015–2016 годы Роберт Мусин поручил выдать кредиты юридическим лицам. После этого был осуществлен вывод залогового обеспечения и ликвидных активов банка. Учреждению нанесли ущерб на сумму более 26,7 млрд руб.

Диана Соловьёва