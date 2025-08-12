Правительство уточнило правила получения статуса ветерана боевых действий

Правительство России утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. В сообщении кабмина сказано, что речь идет о территориях, прилегающих к районам проведения военной операции и подвергшихся атакам со стороны Украины.

Всего в перечень вошло 11 административно-территориальных образований: Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик.

В феврале правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками к закону «О ветеранах». Согласно ему, статус ветерана полагается в том числе военнослужащим, правоохранителям и добровольцам, которые участвовали в отражении вторжения Вооруженных сил Украины на приграничные районы России. В апреле документ подписал президент.

