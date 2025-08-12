Два водителя и ребенок погибли в ДТП в Белореченском районе

Три человека, включая десятилетнего мальчика, погибли в автомобильной аварии на территории Белореченского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП случилось утром 12 августа на ФАД Майкоп — Бжедухабль — Усть-Лабинск — Кореновск. По предварительным данным, водитель «УАЗ Патриот» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi А4.

Оба водителя и несовершеннолетний пассажир иномарки погибли. 12-летний мальчик, находившийся в салоне Audi, пострадал.

Алина Зорина