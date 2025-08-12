Суд заблокировал продажи в ЖК на Красноармейской в Ростове

Арбитражный суд Ростовской области запретил ООО СЗ «МСК-СИТИ» привлекать деньги дольщиков на строительство дома в жилом комплексе на ул. Красноармейской в Ростове-на-Дону сроком на год. Об этом сообщила пресс-служба регионального Госстройнадзора.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, решение по делу А53-27572025 вступило в силу 24 июля 2025 года. Согласно судебному постановлению, работа компании по сбору средств участников долевого строительства приостановлена на 12 месяцев.

«Ограничение касается возведения жилого дома номер 4 в комплексе по адресу ул. Красноармейская, 157в/83. Застройщик лишен возможности заключать новые договоры долевого участия по данному объекту до истечения запретительного периода»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко