В Ставропольских домах модернизируют 61 лифт в 2025 году

В Ставрополе в рамках краевой программы капитального ремонта заменили 29 лифтов и ведут установку еще 32 подъемников в многоквартирных домах на средства регионального фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В 2025 году в рамках программы «Современные лифты» новые подъемники установят в нескольких десятках домов. 29 лифтов в МКД по ул. Ленина, ул. Доваторцев, ул. Пирогова, ул. Серова, ул. Чехова, ул. Шпаковской и ул. «45 Параллель» уже ввели в эксплуатацию», — отметил глава города Иван Ульянченко.

Параллельно идет демонтаж и замена еще 32 лифтов в домах по ул. Бруснева, ул. Буйнакского, пр. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Тельмана, ул. Чкалова, ул. Шпаковской и ул. Октябрьской.

В мэрии подчеркнули, что жителей заранее уведомили о предстоящих работах. На фасадах домов и в подъездах подрядчики установили информационные таблички с указанием сроков проведения ремонта. Новые подъемники запускают только после пусконаладочных работ и получения одобрения управляющих компаний.

Все работы планируют завершить до конца 2025 года. С момента старта краевой программы капремонта в 2014 году в Ставрополе обновили 386 лифтов в 134 многоквартирных домах.

Валентина Любашенко