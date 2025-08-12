Два человека погибли ночью на трассе «Ростов – Ставрополь»

На трассе «Ростов — Ставрополь» в Егорлыкском районе накануне ночью произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Предварительно, 28-летний водитель Renault выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Ford. В результате ДТП водитель Renault и его 50-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель Ford 34 лет и его пассажир 33 лет с травмами попали в больницу.

Константин Соловьев