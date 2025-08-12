Принц Гарри и Меган Маркл продлили контракт с Netflix

Принц Гарри и его жена Меган Маркл заключили новый многолетний контракт с Netflix на право первого доступа ко всем своим теле- и кинопроектам. За компанией закрепляется право решать, выйдет материал на площадке или нет, говорится в пресс-релизе на сайте Netflix.

Фото: Frank Augstein / AP

Archewell Productions, медиакомпания принца Гарри и госпожи Маркл, планирует в ближайшие годы снять второй сезон кулинарного шоу «С любовью, Меган» и его рождественские спецвыпуски. Также зрителей ждет документальный фильм «Дети Масаки: внутренний ритм» и экранизация романа Карли Форчун «Встретимся у озера».

Новое соглашение пары с компанией менее выгодно чем их контракт в 2020 году, пишет Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый со сделкой. Тогда компания предоставила семье $100 млн на реализацию любых проектов. Сейчас же Netflix оставляет за собой право решать, транслировать ли продукт. По словам источника, это свидетельствует об ослаблении отношений принца Гарри и госпожи Маркл с компанией.

Большую популярность паре принес документальный фильм «Гарри и Меган». Он дебютировал на Netflix в декабре 2022 года, набрав в общей сложности 23,4 млн просмотров. Фильм установил рекорд по числу просмотров за первую неделю после премьеры и стал пятым по популярности документальным сериалом Netflix за всю историю.