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Коммерсантъ FM
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CNN: сериал «Гарри и Меган» побил рекорды по просмотрам за неделю после премьеры

Документальный сериал о жизни принца Гарри и его жены Меган Маркл под названием «Меган и Гарри» установил рекорд по числу просмотров за первую неделю после премьеры на площадке Netflix. По данным CNN, за семь дней зрители посвятили просмотру сериала 81,55 млн часов.

Сериал вошел в десятку самых просматриваемых в 85 странах и занял 1-е место по просмотрам в Великобритании. Премьера сериала состоялась 8 декабря. В первых трех эпизодах принц Гарри и его жена Меган рассказывают о своих взаимоотношениях и трудностях взаимодействия со СМИ. Следующий эпизод документального сериала выйдет завтра, 15 декабря.

Анастасия Ларина

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