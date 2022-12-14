CNN: сериал «Гарри и Меган» побил рекорды по просмотрам за неделю после премьеры

Документальный сериал о жизни принца Гарри и его жены Меган Маркл под названием «Меган и Гарри» установил рекорд по числу просмотров за первую неделю после премьеры на площадке Netflix. По данным CNN, за семь дней зрители посвятили просмотру сериала 81,55 млн часов.

Сериал вошел в десятку самых просматриваемых в 85 странах и занял 1-е место по просмотрам в Великобритании. Премьера сериала состоялась 8 декабря. В первых трех эпизодах принц Гарри и его жена Меган рассказывают о своих взаимоотношениях и трудностях взаимодействия со СМИ. Следующий эпизод документального сериала выйдет завтра, 15 декабря.

Анастасия Ларина