Сибирские команды узнали даты матчей второго раунда Кубка России по футболу

Российский футбольный союз утвердил календарь второго раунда Кубка России. Матчи пойдут с 19 по 21 августа.

Во втором раунде (1/128 финала) примут участие несколько команд из регионов Сибирского федерального округа. В двух случаях они сыграют друг с другом. 19 августа в Омске местный «Иртыш» примет барнаульский «Темп». Спустя два дня в Иркутске одноименная команда сыграет с новосибирской «Сибирью». Кроме того, томский КДВ 20 августа станет хозяином поля в противостоянии с «Динамо-Владивосток».

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее «Темп» и КДВ успешно прошли первый раунд. Алтайские футболисты после ничьей 2:2 в основное время одолели по пенальти «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила (Свердловская область). КДВ, в свою очередь, обыграл владивостокский «Анри» 4:0.

Валерий Лавский